"Desesperante" el momento en Atlas: Caraglio

Guadalajara

El momento en Atlas es complicado, pero confían en que poder conseguir la primera victoria en el campeonato cuando reciban al Cruz Azul de Pedro Caixinha este viernes en el Estadio Jalisco.



Luego de cuatro derrotas de manera consecutiva, el delantero del equipo, Milton Caraglio, confesó el sentimiento al interior del grupo ante los resultados y dice comprender la molestia de la afición.



“Creo que es desesperante para todos. Para la gente más que para nosotros, es la realidad, uno tiene que dar la cara, levantar la cabecita y trabajar para salir lo más pronto posible”, dijo.



Cuando las cosas se presentan así es complicado incluso el día a día con la familia, pues Caraglio prefiere no salir de casa, además, admitió preocupación ante la poca productividad a la ofensiva de los Zorros.



“Tuvimos poco y nada de situaciones de gol en los cuatro partidos, es preocupante y más para mí, porque recae sobre el delantero, lo tenemos que trabajar tácticamente. La familia no tiene nada que ver, pero se sufre. Uno trata de poner buena cara tras un partido para solucionar esto y no es fácil. Estoy en mi casa, no salgo ni al supermercado, me cuesta por la situación”, finalizó.

SRN