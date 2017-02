Fraga, listo para asumir el reto en el arco rojinegro

Guadalajara

La lesión en el hombro de Oscar Ustari le abre la puerta de la titularidad a Miguel Fraga para asumir el puesto como indiscutible en el arco de los Zorros. El arquero de los atlistas señaló que estaba esperando una oportunidad así, aunque sentenció que no quería que fuera por una lesión de Ustari.

“Todos los días me despierto agradeciendo a Dios que me permite ser futbolista y brindarme al cien por ciento. Es lo que me toca, dar lo mejor de mí en cada práctica y si me toca estar en lo juegos, también. Desde que pisé una cancha y hasta hoy ha sido mi mística. Yo hago lo que me corresponde y de lo demás ya no sé. Desde la pretemporada empiezas a trabajar para eso. Los juegos de copa me ayudan y siempre he estado a punto para cualquier eventualidad”.

Fraga quien ya ha tenido sus oportunidades en Primera con los Zorros y el Morelia señaló que espera que le pase pronto este mal trago a Ustari, pues no es grato ver a un buen amigo lesionado.

“En este momento le toca estar fuera por lesión, es una baja importante. Creo que el plantel está armado par contar con todos. Le toca a él y lo estamos apoyando y respaldando. Él tiene su duelo y estamos con él porque es un elemento importante y querido. Lo estamos respaldando en lo que podamos hacer. Es un gran tipo, un gran compañero y se ha entablado una gran relación en la cancha. No soy un tipo que piensa mucho en las cosas y da por hecho las cosas. Estamos lamentando la baja de Óscar, así sucede. No queda de otra más que trabajar para que el profe esté tranquilo en el tema de la portería. Lo que me toca hacer es salir y entregarme al cien por ciento para que el profe tome la decisión”.

Fraga dice estar apto para las pruebas en el máximo circuito, que se preparó a conciencia para este reto y que no le teme al poderoso ataque del León.

“Uno como jugador siempre trata de entrenar para poder estar ahí. Yo soy feliz de defender estos colores y trato de estar al cien para cuando toque ser requerido estar listo. Siempre estoy preparado para cualquier eventualidad”.

Para concluir, Fraga se congratula de colaborar con el triunfo del fin de semana y que la clave será mantenerse en esa zona, dentro de la Liguilla para que la inercia sea positiva después de ganarle al Cruz Azul en su casa.

“Lo más importante es el resultado de los partidos del equipo. Independientemente del que esté en la cancha, lo más importante es que Atlas esté en la zona de clasificación. En lo particular me gustaría colaborar en ese objetivo, que el equipo siempre esté en los primeros planos. Voy a trabajar al cien para que si el día me toca jugar, lo pueda hacer bien”.

MC