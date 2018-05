En México y Europa buscan los servicios de Brayan Garnica

Guadalajara

El seguimiento que se le viene dando a Brayan Garnica no es nuevo. El jugador de Atlas es objeto de deseo de varios equipos en el futbol mexicano desde hace tiempo.



El mercado de fichajes ha servido para que de nuevo los clubes se acerquen a la directiva rojinegra para preguntar por el estado del juvenil, interés que ha llegado ya desde Europa, confirmó el Director Deportivo del equipo, Fabricio Bassa.



“Hay una competencia en el mercado. Si me preguntas, no me quiero desprender nunca, pero también es situación del jugador y su futuro. Hasta en el mercado del exterior hubo sondeos por Garnica (Europa). No hay que ser hipócritas. Han existido tres o cuatro sondeos a nivel local y uno del mercado Europeo. Sondeos no significa confirmación", explicó.



Por ahora no existe una referencia clara en cuanto los fichajes que podrían llegar a los Zorros para el siguiente torneo, eso sí, buscan al menos un jugador por posición, ya que Gerardo Espinoza le dará el apoyo a los jóvenes. Desde Uruguay, se habla de las intenciones por fichar al defensa, Diego Polenta.

MC