Dolido y avergonzado por haber caído ante su gente, Matías Alustiza lamentó las facilidades que le otorgaron al Guadalajara para que pudiera llevarse el triunfo en el Clásico Tapatío de este sábado en el Estadio Jalisco.



Consciente de que el Rebaño les cortó una racha de 10 meses sin caer en el Coloso de la Calzada Independencia, el ‘Chavo’ señaló que Atlas tiene que mirar hacia al frente y pensar en que aún resta mucho torneo por delante.



“Yo creo que regalamos 45 minutos, no se jugó bien el primer tiempo y el segundo por ahí Chivas bajó un poco. Los pudimos apretar y alcanzamos a descontar pero no nos alcanzó. La verdad se nos corta una buena racha justo hoy, ante un rival que es de la misma ciudad, que es un clásico y sabemos que los clásicos se tienen que ganar. Ahora no queda de otra más que seguir trabajando y pensar en lo que viene”, compartió.



Respecto a su salida en el medio tiempo, el atacante argentino aseguró que fue un movimiento meramente táctico, ya que él se encontraba en condiciones para continuar en el juego cuando José Guadalupe Cruz decidió sustituirlo.



“Yo creo que fue algo táctico, pero bueno, hay que seguir trabajando para lo que viene porque falta mucho. Obvio uno siempre quiere jugar…”, finalizó.

