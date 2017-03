Alustiza vuelve a la titularidad ante Pumas

Guadalajara

El hombre gol del Atlas volverá al once inicial de los Zorros. El ‘Profe’ Cruz no pudo esconder más su parado táctico y mandará un cambio de cara al duelo del sábado, sale Javier Salas y lo pone a Matías Alustiza. El delantero argentino quien suma tres goles en el certamen, no es titular desde el partido que se perdió contra Chivas en la jornada seis y ahora tendrá la chance de mostrar su potencia contra los de El Pedregal.



"Además de los goles, Matías es un jugador de probada calidad. No sólo los goles hacen que te ganes un puesto en el once, sino también el trabajo que haces. Se ha comprometido más, ha sido más solidario, se ha puesto el overol cuando ha sido necesario y está considerado para ser titular el día sábado".



Sobre el encuentro ante los Pumas, el entrenador de los Zorros agregó que es un duelo determinante para las aspiraciones de los atlistas y es que la clave es ganar los tres puntos y así poder pelear por acabar la semana entre los mejores cuatro equipos del curso.



"Es el partido determinante, si le ganamos a Pumas, hay que ir a aspirar a lo máximo. Nos van a venir equipos bravos, candidatos al título. Pero en el campeonato mexicano no hay resultados viables sin jugar los partidos. Podrán o no ser favoritos unos u otros pero todos tenemos opciones de competir. No hay otro enfoque que ganar los tres puntos ante Pumas. Depender de lo que hagamos. Tú sabes que en los últimos tres o cuatro partidos estás haciendo sumas y no queremos esa situación".



Se le preguntó su opinión sobre Juan Francisco Palencia y sentenció que es bueno que los entrenadores jóvenes tengan su oportunidad y que ahora Palencia tendrá que consolidar su carrera en este semestre.



"Me gusta, le auguro un buen futuro a Paco, ha hecho las cosas bien en el torneo anterior. Siempre el segundo torneo es mucho más reñido y obviamente es más difícil. Paco ha mostrado mucha capacidad. Le deseo lo mejor porque es joven, mexicano, pero el sábado próximo nos olvidamos y nos enfocamos en nuestro Atlas y ganar el juego".



