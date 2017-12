Matías Alustiza se despide de Atlas con emotivo mensaje

Ciudad de México

Matías Alustiza será el nuevo refuerzo de Pumas para los siguientes dos temporadas, así lo informó Atlas en sus redes sociales, quien además será cedido en calidad de préstamo; tras esta noticia, el ex delantero rojinegro se tomó un momento para despedirse del club y de la afición.

"Escribo estas palabras para despedirme de toda la gente de Atlas. De mis compañeros, que pasamos un año muy lindo juntos, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición que en este poco tiempo que estuve en el club me dieron su cariño y apoyo incondicional", fueron las palabras que publicó en su cuenta de Instagra.

El jugador que llegara a Atlas en el Clausura 2017 aseguró que no era la forma en la que se quería; sin embargo, no tuvo la oportunidad de demostrar que podía aportar más al club

"Me hubiera gustado hacerlo de otra manera pero no tuve la oportunidad. Me llevo los mejores recuerdos de este gran club y de esta hermosa ciudad que nos trato como en casa", finalizó.