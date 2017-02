Luis Robles a favor de la unión de los futbolistas mexicanos

Guadalajara

La reunión del pasado lunes en la Ciudad de México entre capitanes y subcapitanes del futbol mexicano para unirse y armar una verdadera comisión de jugadores, es el primer paso para que el gremio se una, así lo ve Luis Robles, contención del Atlas, quien dice que ya le tocaron malas épocas con directivas poco serias y que le quedaron mal a él y sus compañeros.



"Yo estoy a favor. Me tocó estar en Jaguares, Puebla y Atlas en la pasada administración y había momentos en los que no estaban al corriente. A todos nos beneficia y espero que todo vaya por buen camino".

Robles Ramírez agregó que cuando no le pagaban no sufrió por ese aspecto porque siempre se administró bien, pero a él le tocó a ayudar a los juveniles que no contaban con dinero para salir adelante.

TE RECOMENDAMOS: El Draft es indigno, tiene que desaparecer: Rafael Márquez

"La verdad no tanto. Siempre he sido un buen administrador y he tenido en cuenta que puede pasar. Gracias a Dios no tuve la necesidad del dinero. Pero hay jugadores que no lo tienen, que no ahorran y de repente les cuesta un poco y afecta, porque estás pensando en eso en lugar de entrenar y debe de haber un acuerdo entre jugadores y directivos para que no haya esas carencias".



Macue será el capitán el sábado ante León ante las bajas de Márquez y Ustari por lesión, por lo que se dice listo para este reto.

SRN