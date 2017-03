Rayados, una prueba de fuego para Atlas

Guadalajara

Luego de tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, en Atlas están seguros que la de Monterrey de este sábado es la prueba que estaban esperando para conocer de qué están hechos.

“En casa lo hemos demostrado, hemos sido bastante fuertes, sólidos en ese aspecto. Ya nos tocó ganar ante Cruz Azul de visita y vamos por buen camino. Es la recta final y no podemos cometer errores”, señaló Luis Robles.

Aseguró que será difícil competir de tú a tú con un equipo como Rayados, pero no tiene duda de que los Zorros tienen calidad suficiente para poder dar pelea.

“Creo que a veces debes ser inteligente en los partidos. Algunas veces sabes que no tienes para competir al tú por tú con equipos de nómina alta y jugadores internacionales. Debes contrarrestar eso con hacer el 2 vs 1, estar bien parado. Lo que importa es el resultado, en ocasiones no es ideal eso. La gente pide resultados y resultados es lo que vamos a buscar”, mencionó el Macue.

Los Zorros no ganan a Monterrey en su territorio desde el pasado Apertura 2014 en los Cuartos de Final, la última vez que visitaron la Sultana cayeron 1-0 y eran dirigidos por Gustavo Costas.

GPE