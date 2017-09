Atlas quiere que Tigres sea un 'trampolín' para salir de la mala racha

Guadalajara

Uno tiene equipo de miedo y el otro buscará plantar cara. Regresa la Liga MX a Guadalajara tras el descanso de la Fecha FIFA y lo hace con un choque especial, ya que para algunos como el defensa, Luis Reyes, hay más que tres puntos de por medio.

Nacido en Nuevo León, para el 'Hueso' el juego entre Tigres y Atlas de esta noche en el Estadio Jalisco tiene un sabor especial, pues medirse a los regios es tener un poco de casa a miles de kilómetros de distancia.

"Es algo importante, algo lindo en mi carrera jugar contra los equipos de mi tierra, yo seguía esos equipos, soy regio, seguía mucho esos equipos. Tigres en los últimos años le ha invertido mucho, tiene jugadores de gran calidad, por algo ha hecho grandes torneo y ha conseguido campeonatos en estos últimos años".

¿En tu infancia fuiste Rayado o Tigre?

"Me gustaba y seguía mucho el futbol regio, nunca me fui hacia tigres o monterrey, como buen regio me gusta el ambiente de los clásicos, pero es algo importante en mi infancia pero ahora estoy dedicado al Atlas y daré lo mejor de mi para cambiar la historia de la institución".

¿Qué piensas del equipo de Ricardo Ferretti?

"Para mi es una gran motivación, sabes que enfrentas a una de las ofensivas mas poderosas de la liga, es una prueba para mi y nosotros que somos defensas, será importante mantener el cero".

¿Crees que André-Pierre Gignac es el mejor jugador de la Liga?

"De que tiene una gran calidad, sí la tiene. Es uno de los jugadores más peligrosos que hay en el futbol mexicano, tiene muchas cualidades, es goleador, tiene condiciones que lo llevan a ser uno de los mejores goleadores de la liga".

El defensa, quien tuvo complicaciones a su regreso de selección nacional, reconoce que los Zorros no están a la altura de lo que se planeó antes del Apertura 2017, sin embargo, desea que sean los Felinos ese trampolín que necesitan para romper la sequía de cinco partidos sin conocer la victoria y dejar el último lugar de la tabla por el no descenso.

"Hay un respeto a los rivales, sabemos de la nómina que tiene el plantel, jugador por jugador, pero el torneo pasado vinieron y salimos victoriosos, el equipo tiene mucha confianza de que sea aquí el trampolín para empezar a escalar posiciones y retomar el rumbo del torneo".

¿Cómo calificas el torneo de Atlas?

"No es como hubiéramos querido, el equipo inició bien, después se nos complicó algo al tener problemas físicos con todo el grupo y en lo personal, pero el paro de la Fecha FIFA nos ayudó mucho para cerrar filas".

¿Qué les representa ser el último lugar porcentual?

"Es algo que el equipo esta consciente de lo que estamos peleando, por eso trabajamos día con día, ya no podemos dejar pasar puntos porque esos son los que harán la diferencia al final, el equipo sabe eso, tenemos la mentalidad de dejar mala racha y sumar puntos".

Además, podrá reencontrarse con gente con la que compartió vestidor hace algunos meses en Selección Nacional durante los torneos de Copa Oro y Copa Confederaciones, pero hay un caso especial que recuerda con cariño.

Jürgen Damm es uno de los traspasos más caros en la historia reciente del futbol mexicano, en algún momento pensó en dejar el futbol tras no encontrar las oportunidades en fueras básicas de Chivas y Atlas, en donde militó en el año 2010 e hizo gran amistad con Reyes.

"Tengo grandes amigos, tengo bonita relación con ellos. Con Jürgen conviví mucho cuando él estuvo en Fuerzas Básicas acá en Atlas, es algo bonito ver a tus amigos, pero sabemos que dentro de la cancha eso queda a un lado y cada quien defiende sus colores".

¿Cómo es tu relación con Jürgen, hay apuesta de por medio?

"Es una gran amistad la que se lleva ahí, cuando estuvimos en Selección quedamos en cambiar las playeras, pero yo soy de apostar, me gusta jugar y poder disfrutar esos partidos", finalizó.

Ficha:

-Luis Ricardo Reyes Moreno.

-26 años.

-Nacido en Nuevo León, México.

-Debutó en Primera División el 26 de julio de 2016 con Atlas.

-35 partidos jugados en el máximo circuito.

-Tampico Madero, Estudiantes de Altamira, Loros de Colina y Unión de Curtidores sus anteriores equipos.

