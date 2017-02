Me ha cambiado la vida: ‘Hueso’ Reyes sobre selección

Guadalajara

Lo que le parecía imposible hoy es una realidad. Con sólo dos torneos en el primer equipo de Atlas, Luis Reyes ya puede presumir su primera convocatoria a la selección mexicana de futbol.

Aún con la sorpresa en el rostro luego de la noticia, el lateral izquierdo de los Zorros aseguró que jamás vio venir el llamado de profe Juan Carlos Osorio, pero ahora espera responder con una buena actuación para seguir siendo considerado en el tricolor.

"Hace ocho meses estaba disputando la final con Tampico, me cambio mucho la vida, cuando tenía la posibilidad de regresar a Atlas sabía que era una oportunidad, quiero seguir trabajando para que no sea el único llamado a selección. No he tenido la fortuna de platicar con el profesor, será hasta el lunes cuando lo haga.

"Es un compromiso muy alto, tengo que trabajar el doble, hay el doble de responsabilidad, más de la que ya tenía y tengo que seguir trabajando", compartió.

Sincerándose completamente, el 'Hueso' señaló que este llamado sirve de motivación para él y su abuelo, a quien le había prometido llegar a selección nacional y hoy vive un momento complicado por temas de salud.

"Mi abuelo está enfermo y estaba hablando con él en ese momento, le comenté que quería poner su apellido en lo más alto, luego colgué y en ese momento todo mundo me mandó mensajes para decirme que estaba llamado a la selección, hasta tuve que estacionarme porque la emoción fue mucha. (Su abuelo) Tiene problemas en la próstata, va mejorando, pero sigue un poco grave. Es una motivación extra, gracias a Dios le cumplí el sueño de que me viera en la Primera División y ahora que me vea con la playera de la selección", finalizó.

A sus 25 años, Reyes vive el momento más dulce de su carrera, pues luego de que había llegado a jugar en segunda división, hoy es un titular indiscutible en el 11 de Atlas y está a punto de vivir su primera experiencia en el Tri.

SRN