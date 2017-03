Atlas, otro de los inconformes con el arbitraje

Guadalajara

En los últimos cuatro partidos en Atlas sienten que el arbitraje pudo haber pesado en el marcador y el defensa Luis Reyes, manifestó la inconformidad del plantel este martes en conferencia de prensa.

“Para nosotros no es normal. Nos molesta que ya haya cuatro penales y no nos los hayan marcado, pero no debemos preocuparnos por eso, ellos deben tomar sus precauciones para que no sigan esos errores”.

Tras casi dos años sin conseguirlo, más allá del tema de los silbantes, es ahora una obligación para los dirigidos por el ‘Profe’ Cruz el poder entrar a la Liguilla.

“Las críticas siempre van a estar ahí, la gente tiene todo el derecho de meter presión, de criticar, por que pagan un boleto, exigen resultados, pero después de eso (Clásico ante Chivas), fue cuando el equipo más se unió, tenemos una mentalidad muy ganadora y queremos liguilla sí o sí a final del torneo”.

El equipo es sexto lugar general después de nueve fechas con 14 unidades, únicamente tres menos que el líder Chivas. El sábado reciben a Pumas en el Estadio Jalisco, equipo ante el que no caen en casa desde el 2004.

