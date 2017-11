"La idea es ganar como sea" Luis Reyes

Guadalajara

Los Zorros del Atlas se juegan la vida en 90 minutos contra los Tuzos. Luis Reyes, lateral izquierdo de los atlistas, afirmó que el momento que viven los rojinegros es bueno y que deben salir a comerse a los Tuzos a como dé lugar. Se le preguntó si es menester jugar bien para llegar a la fiesta grande, pero el jugador de los Zorros es claro y dice que en este momento es de ganar a como dé lugar.



"Obviamente que jugando bien estamos más cerca de ganar. La idea es ganar como sea porque la liguilla así es. Estamos muy motivados de que tenemos que hacer un gran partido para ganar".



'El Huesos' Reyes no vivió su mejor semestre en este curso, pero ahora afirma que se siente mejor, que ya se recuperó en el sentido físico y que se siente pleno para el cierre de este curso.



"Me siento mucho mejor. Al principio me costó el tema físico y me siento mejor para cerrar bien el torneo y ver lo que viene en la liguilla".



Finalmente, 'El Huesos' señaló que "este viernes, donde habrá estadio lleno el equipo debe salir a matarse y a ganar, esos tres puntos son vitales, por lo que es importante salir concentrados para este compromiso en el estadio Jalisco".



"El equipo está motivado, con la idea clara. Tenemos que salir a ganar, es un partido de vida o muerte y sabemos que hemos tenido un torneo de altibajos. Estamos motivamos para ganar el viernes".

SRN