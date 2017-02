Ganar de visita, la urgencia de Atlas y Reyes

La urgencia de ganar de visitante es generalizada dentro del campamento de Atlas, pero si alguien ha hecho personal esta necesidad es el defensor Luis Reyes. Para el ‘Hueso’, es indispensable ganar este fin de semana en el Estadio Azul ante la Máquina, pues reconoce que no ha tenido el gusto de conocer la victoria fuera de casa.



"La verdad desde que llegué no he tenido la fortuna de ganar de visitante. El equipo sabe que tenemos que romper rápido esa racha. Así como nos rompieron la racha de locales, buscaremos romper la racha en el Estadio Azul. Es un grupo de buenas personas y grandes futbolistas, el equipo está listo para salir adelante", compartió el lateral de los rojinegros.



Respecto a la labor de José Guadalupe Cruz en el banquillo de los Zorros, Reyes aseguró que tanto él como todo el plantel están a muerte con su estratega y desean respaldarlo con un nuevo triunfo fuera del Estadio Jalisco, situación que no han podido lograr desde el pasado 30 de abril de 2016.



“El equipo está a muerte con el Profe Cruz. Nosotros no somos jugadores que queramos echar a un entrenador, queremos que siga con nosotros por mucho tiempo. Ya hablamos fuerte en el vestidor, lo dejamos atrás y tenemos esa espinita clavada con la gente. No nos mostramos a la altura”, aseguró.



El respaldo del lateral a su entrenador está justificado, pues Reyes es un hombre que cuenta con toda la confianza del ‘Profe’, ya que con la llegada del estratega a los Zorros fue que el ‘Hueso’ tuvo una nueva oportunidad en el primer equipo rojinegro, esto cuando años atrás había llegado a militar en la segunda división.



Gracias a la oportunidad que le otorgó el ‘Profe’ fue que Reyes pudo llamar la atención de Juan Carlos Osorio, quien recién lo convocó a selección para el pasado juego entre México e Islandia. Ese llamado cambió la vida del defensor de Atlas y ahora sueña con mantenerse en buen nivel para buscar un lugar en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018.



“Sería un sueño estar en una eliminatoria. Ya debuté con selección, pero debo estar bien aquí (Atlas) para obtener más convocatorias”, sentenció.



Dato



Reyes regresó al Atlas para encarar el Clausura 2016

MC