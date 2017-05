Los más buscados

Guadalajara

El mercado de fichajes pone a todo mundo de cabeza. Nombres van y nombres vienen. Dos son los hombres de Atlas que se han convertido en el objeto de deseo de varios, ambos considerados en este momento de los mejores en su posición en el futbol mexicano.

Luis Reyes y José Madueña han tenido un año de en sueño, uno ya con la oportunidad de haber sido convocado a selección nacional y probable convocado a la Copa Confederaciones que se disputará este verano, el otro podría tener posibilidades de ir a la Copa Oro.

Esto no ha pasado desapercibido para otros clubes que se han acercado a preguntar su situación e incluso han tirado cañonazos por ellos, mismos que hasta la fecha la directiva atlista se ha limitado en rechazar a pesar de que son de cantidades que rebasan los 3 millones de dólares.

América y Monterrey por ejemplo, son los principales interesados en hacerse de los servicios del "Hueso", no es la primera vez que le buscan. La gente de pantalón largo hará hasta el último intento por retenerlo, pero saben que tampoco se encuentra todo en sus manos.

Con Madueña la situación no es diferente. Ya Querétaro y América le buscaron en el pasado mercado de transferencias y para este, a pesar de que no pudo estar en el cierre de torneo y liguilla con los rojinegros por una lesión, sus actuaciones a lo largo de la temporada regular no pasaron desapercibidas.

De hecho, Atlas se ha dado a la tarea de buscar posibles sustitutos en caso de que cualquiera de los dos termine por salir antes del Apertura 2017. La búsqueda les ha llevado a Centroamérica y Europa como parte del trabajo que ya realiza la inteligencia deportiva y obviamente en la Liga MX. El ingreso que podría ingresar por alguno de ellos, tampoco le caería mal a la directiva para salir a buscar refuerzos.

Existen prospectos en cantera como Cristian González quien ya dio una probada de lo que está hecho en los Cuartos de Final ante Chivas, además de José Monrory, Cristian Calderón, Diego Barbosa y gente que se ha reclutado de otras instituciones a temprana edad como Diego Cruz.

Una de las cuestiones por las que en el club buscarán retenerlos hasta último momento, es debido a la lesión de Leiton Jiménez, pues con su baja al menos ocho meses, no quieren hacer más de dos movimientos en el aparato defensivo.

El hombre que supla a Leiton debe ser de características de juego similares a las del colombiano y reunir las "tres b"; bueno, bonito y barato. Será en el draft que se llevará a cabo en el próximo mes de junio donde busquen cerrarlo, pues el primer requisito es que debe tener un conocimiento total del futbol mexicano.

MEMLL