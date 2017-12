Llegó Toselli a Guadalajara para ser el nuevo portero de Atlas

Guadalajara

Con más de tres horas de retraso en el vuelo, el guardameta Cristopher Toselli arribó a Guadalajara la tarde de este lunes para firmar como nuevo jugador de los Rojinegros del Atlas.



Toselli, que por un una década defendió el marco de la Universidad Católica, habló de lo que representa la primera experiencia fuera de su país y las ganas de triunfar con los Rojinegros.



"Se sabe qué hace mucho tiempo que no se consigue el logro, uno siempre trata de venir a aportar su granito de arena para conseguir los objetivos que el equipo se plantee. Hay una sequía importante de títulos, pero buscaremos, primero conocer a los compañeros, para poder buscar después un campeonato", dijo.



Atlas no es algo nuevo para el chileno, pues antes de llegar a un arreglo, habló con algunos paisanos que ya triunfaron en el fútbol mexicano y que le platicaron maravillas de los Zorros.



“El ‘Chino’ Millar me habló maravillas del club, una gran institución, equipo serio y gente muy cariñosa. También hablé con Rodrigo Valenzuela, es muy cercano a mí y me dijo maravillas también de lo que se transmite aquí y espero estar a la altura", finalizó.



Los directivos esperan cerrar un jugador más en próximos días, Angelo Henríquez, delantero también de nacionalidad chilena quién llegaría procedente del fútbol de Croacia.

MC