Le levantamos la cara a un equipo sufría: Gerardo Espinoza

Guadalajara, Jalisco

Gerardo Espinoza, entrenador del Atlas, habló sobre este triunfo ante el Rebaño y afirmó que más allá de pensar en un futuro, por el momento se dedica a festejar esta victoria y señaló que la clave fue que tomó un equipo derrotado y ahora le cambió la cara.

"Todo se tiene que mejorar y reforzar al equipo y ese proceso se verá adelante. No sabemos qué hubiese pasado si me lo dan dos o tres fechas antes, no podemos pensar por el pasado, ni lamentarnos, pero lo bueno es que le levantamos la cara a un equipo que estaba sufriendo".

¿Esperabas algo más de Chivas?

"Partido complicado, porque ellos son muy dinámicos, le pedimos a Clifford que tuviera más la pelota y a Cardona que ayudará más, necesitábamos más de ellos, y cumplieron".

Espinoza señaló que este semestre fue más difícil de lo pensado y que lo mejor es que se recuperaron y cerraron con un par de victorias en fila.

"Mucha felicidad, primero que nada porque el equipo ha sufrido mucho, ha sido un torneo muy sufrido y estos encuentros hemos encontrado los triunfos y es un pequeño bálsamo para curar este dolor, el encontrar este momento para despedir a Rafa (con un triunfo), creo que le damos las gracias a alguien que le ha dado mucho al futbol".

¿Crees que hoy por hoy te ganaste la posibilidad de seguir como DT?

"Sacamos una posibilidad, pero hoy festejamos con Rafa, pero nosotros estamos enfocados al siguiente partido, estamos concentrados en ganar en Pachuca y hacer un buen juego. Todos los partidos los vivo de manera intensa. Éste lo viví así por querer ganar el clásico, me tenía ocupado de que el equipo de mis amores ganara este clásico".