Leiton Jiménez feliz ante su inminente regreso tras siete meses

Guadalajara

El colombiano de Atlas Leiton Jiménez, está más que feliz ante la posibilidad de disputar su primer juego oficial 7 meses después, tras la lesión de ligamento que sufrió en mayo de 2017 durante los Cuartos de Final del torneo Clausura frente a las Chivas.



“Para mi es maravilloso hacer lo que me gusta, amo jugar al futbol, estar fuera es para mí difícil, pero estar integrado al 100%, hacer la pretemporada y disputar los amistoso es maravilloso, tengo metas altas y quiero recuperar el ritmo lo más pronto posible”, aseguró.



Aunque reconocen superioridad por la manera en que han venido trabajando, descartó que para el Clausura 2018 el juego se trate de los equipos regiomontanos contra el resto del futbol mexicano, aseguró el defensa Leiton Jiménez.



“Tienen una nómina muy buena y amplia, en los últimos semestres han dominado, pero los demás equipos estamos para competirles, espero que así sea y que obviamente nosotros podamos dar la sorpresa”, dijo.



Leiton hará pareja en la central junto a Stiven Barreiro en el debut de los Zorros en el torneo este viernes recibiendo al León, la única duda en el once es en la lateral por derecha, pues ante la salida de José Madueña, el ‘Profe’ Cruz aún no encuentra quien se haga cargo de esa banda.

SRN