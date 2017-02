Seguimos creyendo en el ‘Profe’: Madueña

Guadalajara

El vestidor dentro de Atlas está más firme de lo que pudiera pensarse, cuando menos eso es lo que aseguró José Madueña. Luego de que el fin de semana sufrieran un duro golpe al caer con Chivas en el Clásico Tapatío, el lateral de los Zorros señaló que la confianza en el proyecto de José Guadalupe Cruz se mantiene intacta.

"Sí (se sigue creyendo), yo veo al equipo comprometido y en lo personal sigo creyendo y a mis compañeros los veo igual. Tuvimos un mal partido y un mal Clásico, pero ahora esperemos que contra Cruz Azul por fin podamos ganar de visita y mostrar otra cara. Pensamos en ganar y demostrar que sí podemos", señaló.

Aunque la confianza en su estratega se mantiene firme, Madueña reveló que después del juego ante Chivas recibieron un nuevo regaño por parte del 'Profe', quien abiertamente criticó la falta de actitud de su equipo en un juego de gran relevancia.

"(El regaño) Fue porque ellos no pueden correr más que nosotros, ellos no pueden venir a nuestra casa a imponernos condiciones, esa fue la llamada de atención. No nos puede hacer eso nadie, menos Chivas y ningún rival puede llegar a correr más que nosotros", finalizó.

SRN