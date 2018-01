Si Atlas no mejora, el Clausura 2018 podría sufrir, advierte Cruz

Guadalajara

Atlas inició el Clausura 2018 con el pie izquierdo. Aunque intentó reaccionar para la segunda mitad, ya no le alcanzó para empatar al León, por esto, el técnico de los Zorros, José Guadalupe Cruz, aseguró que si los Zorros no cambian la cara en el resto del torneo, sufrirán.

"Pienso que nos va costar. El primer tiempo nos costó un montón, en el segundo mejoramos, pero debemos mejorar mucho si no vamos a sufrir. Hoy dejamos ir un resultado importante pero hay que afrontarlo", dijo.

Cruz adelantó que la directiva ya se encuentra en negociaciones para quedarse con el peruano, Roberto Villamarín, quien estuvo a prueba unos días y que convenció al estratega para quedarse con el primer equipo a pelear un puesto con José Monroy en la lateral.

"Madueña no esta más y debemos reinventarnos en esa posición. Así como Vigón tuvo fallas, en el segundo tiempo también estuvo muy bien. Esto lo iremos manejando conforme pasen los días, el peruano (Roberto Villamarín) tendrá que luchar fuerte, hacer las cosas bien, la copa es un buen lugar para hacer ese tipo de pruebas y ellos con su funcionamiento se ganarán el lugar", comentó.

Finalmente dejó abierta la posibilidad de que Fidel Martínez cambie de aires en siguientes días, por lo pronto no lo llevó a la banca frente al León y mientras la directiva no le de una indicación diferente, no lo tomará en cuenta.

"Hay posibilidades de que salga, es lo que me ha dicho la directiva, no es un hecho pero si hay oportunidad la vamos a tomar. Mientras la directiva me diga lo contrario, vamos a mantenerlo, todo enero se pueden hacer operaciones, lo más conveniente es no considerarlo ahora, si la directiva me dice después que se cayó todo y lo podemos considerar", finalizó.

