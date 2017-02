"Les regalamos 45 minutos": 'Profe' Cruz

Guadalajara

José Guadalupe Cruz, entrenador del Atlas, salió molesto por la derrota ante Chivas y sentenció que no se puede regalar medio tiempo como esta noche. Cuando pasa esto, no se puede competir.

"Una mala sensación, en el futbol actual no puedes regalar 45 minutos. El rival fue superior, nos pudo meter dos goles o muchos más. Para el segundo tiempo hicimos cambios y se vio otra actitud, pero insisto regalar 45 minutos es mucha ventaja".

¿Habrá sacudida en el once para el siguiente partido?

"Tememos que ser fríos en el análisis. Hay que ver el video, pero a la fecha seis no puedes descartar a alguien o culpar solamente altamente un jugador. Hay tiempo para corregir".

Sobre la evidente baja de juego de Fidel Martínez y de Matías Alustiza, el técnico del Atlas, afirmó que deben correr y no sólo confiarse en su talento.

"No pasa nada, son jugadores de mucha calidad y capacidad, pero en el futbol actual hay que correr, hay que presionar. Si al talento no le pones ritmo, no puedes competir. Pagamos, porque no estuvimos a la altura de la expectativa".