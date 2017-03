Tras el paro, 'Profe' Cruz pide a los árbitros poner también de su parte

Guadalajara

Luego del paro de la liga, el técnico del Atlas José Guadalupe Cruz, envió un mensaje al gremio arbitral al cual apoyó en su decisión, pero ahora le pide hacer su trabajo con mayor conciencia.

"Nuestra posición es muy clara. Hicieron un paro los árbitros exigiendo respeto y orden. Hubo reacciones fuera de lugar que no corresponden. Ahora viene lo que les corresponde a ellos: conciencia y que hagan su trabajo y nosotros el nuestro. De por sí, siempre se checa el trabajo de los árbitros, de hoy en más será mucho más minucioso. Estoy de acuerdo con el tema del criterio, pero si es un reglamento el que rige, vamos a pegarnos más lo que dice".

Además, tocó el tema del respeto, algo que se debe dar no solamente de los jugadores hacía los silbantes, también de los colegiados, quienes en ocasiones rebasan esa línea.

“Así como ellos exigen respeto, los jugadores están en su justo derecho de exigir respeto. Hemos visto una reacción de los árbitros fuera de lugar, que no corresponden a un profesional. En el pedir está el dar y en ese sentido con nuestros jugadores no hemos tenido un episodio bochornoso de agredir a nadie. Ellos también deben saber conducirse en la marcación y en el trato al jugador. Todo es posible".

Finalmente habló del choque ante Rayados del fin de semana, algo que será especial para él debido a que fue técnico del equipo en 2013, aunque las cosas no se dieron de la mejor forma.

"Siempre que juego contra un ex equipo es especial porque tengo agradecimiento con los que me han dado oportunidad de formar parte de sus proyectos. A veces te puede ir bien o mal. Las cosas no me resultaron bien ahí por muchas razones. Había un cambio generacional, habían ganado todo, tenía un plantel de súper estrellas y tuvimos que jugar con más jóvenes y teníamos que hacer una reestructuración importante. Estoy agradecido con la institución de Monterrey, tiene una gran afición", finalizó.

SRN