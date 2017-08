El 'Profe' Cruz lamenta las ausencias

Ciudad de México

José Guadalupe Cruz no busca pretextos. El técnico del Atlas sabe que su equipo está en un momento muy complicado luego de ligar su tercera derrota en fila. Sin embargo, el Profe se nota sereno y afirma que se deben encontrar soluciones para revertir este mal momento.

Eso sí, el Profe Cruz reconoce que las ausencias ha golpeado fuerte a su equipo, sobre todo la de su capitán Rafael Márquez.

"Pareciera que algo está sucediendo raro en nuestro entorno; está lo de Rafa primero, luego lo de Clifford y no nos olvidemos que hemos perdido por todo el torneo a Leitn Jiménez y a Cándido Ramírez; tenemos cuatro a los que prácticamente no los tendremos en este torneo y obvio que te condiciona. Rafa lo que representa para nosotros es increíble. Es la ascendencia, lo que influye en el juego, dentro y fuera del campo, por supuesto que lo extrañamos".

Sobre el partido, el técnico del Atlas señaló que el error del árbitro al expulsar a Jaine Barreiro influyó en el trámite del partido.

"No es lo mismo jugar 10 contra 11 que 10 contra 10, sobre todo cuando de manera injusta, a mi entender. Yo no veo ningún contacto, no hay nada qué juzgar para expulsarlo, definitivamente eso te afecta en los sicológico porque te sientes agredido y de alguna forma como que se compensó la primera expulsión (la de Omar Mendoza), pero no es nuestra culpa, entonces no tiene porque pagar eso el Atlas".

Eso sí, José Guadalupe admitió que su equipo ha estado desconcentrado en los últimos encuentros. "Sabes qué es lo más preocupante a parte de las tres derrotas, son los primeros tiempos ante América y Cruz Azul en los que hemos entrado en un ritmo muy bajo, me parece que faltos de concentración, faltos de intensidad, encima con desaciertos que jugadores con esta calidad no te perdonan. Necesitamos ver en qué estamos fallando y corregirlo de inmediato porque el martes tenemos la revancha".

De la lesión de Caraglio, el técnico rojinegro aseguró que se le debió suturar la herida en el maxilar superior, que está consciente y solo será baja en lo que se recupera de esta herida.