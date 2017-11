Pepe Cruz molesto por el empate ante Pachuca

Guadalajara

El gol de Herrera fue un golpe franco al corazón de los Zorros. 50 mil aficionados se fueron del gozo al llanto en segundos y el Profe Cruz no es ajeno a este sentimiento y así explicó el técnico el empate contra los Tuzos, que los pone en riesgo de quedar eliminados de la Liguilla.

"Estamos molestos por no sacar el resultado, hicimos méritos suficientes para llevarnos el triunfo y ahora a esperar los dos resultados de mañana.

¿Qué se siente no depender de sí mismo?

"Con esos imponderables hacer 25 puntos es una gran cosecha, hoy la molestias es que hoy dejamos ir dos puntos que coronarían la gran campaña del equipo. En todo el torneo dependimos de nosotros y ahora hay que esperar esos dos partidos para sacar conclusiones. Pero 25 puntos es una gran cosecha, en un torneo tan complicado como la Liga".

Cruz señaló que sumar 25 puntos no es nada malo, pero que ahora se sufre porque ya no dependen de ellos mismos para meterse a la Liguilla, el Profe sabe que si quedan fuera, la gente se les puede ir encima a él y a su cuerpo técnico.

"En otras circunstancias sumar 25 puntos estaríamos brincando, pero el equipo y yo estamos tristes, y tuvimos las oportunidad y no fue posible concretarlas, hoy el fantasma de cerrar a lo Atlas estuvo más presente que nunca, pero este equipo ya gana de local o visitante, antes de mi llegada había un déficit de victorias afuera, los resultados hablan por sí solos, las palabras salen sobrando".

El estregaba señaló que nunca buscó defender la ventaja, que al contrario metió a Alustiza, pero no se pudo meter el gol de la Liguilla, ya que fallaron de menos cuatro goles y al final se quedaron con un punto, un empate que sabe a derrota.

"Por cómo te sacan este resultado, que ya tenias en la bolsa, duele por esta situación, no debemos estar a expensas de otros resultados, aún queda una posibilidad, aún es factible, pero no queríamos estar así. Por eso metimos al Chavo Alustiza, para marcar el segundo, pero no la metió, ni él ni Caraglio, este equipo tiene potencial para mucho más".

Para finalizar, el Profe señaló que pese a que no le gusta la angustia, él sabe que se sufrirá el sábado, "la incertidumbre nos acompañará durante todo el día, pero no depende de nosotros, necesitamos una ayuda y esperamos tenerla. El futbol no es de justicia, pero hoy hemos fallado muchas oportunidades. Hoy en el segundo tiempo fuimos con todo a buscar el resultado. Mañana saldrá el sol y esperamos verlo".

Finalmente, el Profe señaló que si no se dan los resultados, él no piensa bajarse del barco.