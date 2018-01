José Guadalupe Cruz deja de ser técnico de Atlas

Guadalajara

Tres torneos, dos partidos y se acabó. José Guadalupe Cruz no es más técnico de Atlas. La directiva dio a conocer a través de un comunicado que le habían dado las gracias al “Profe” luego de las derrotas ante Pumas y León por el torneo de Liga y una más en Copa frente al Veracruz.

Por ahora será Gerardo Espinoza el que asuma el cargo, técnico de la sub-20 y que hasta hace poco también trabajó como auxiliar de Cruz en el primer equipo, no obstante, desde el año pasado se decidió que se enfocara en categorías inferiores.

Víctor Manuel Vucetich y Eduardo Berizzo son dos de las opciones para asumir. Jorge Almirón era el favorito de la directiva desde hace meses, pero la opción de ir a España y al asumir ahora el reto de Atlético Nacional queda fuera de la baraja.

Y es que la posibilidad de darles las gracias no surgió de la noche a la mañana. Tras la eliminación frente a Monterrey del torneo pasado hubo intención de liquidar su contrato, no obstante, se terminó por apostar a la continuidad por no llegar a ningún arreglo con las otras opciones.

51 puntos en dos torneos, dos liguillas y una fase de eliminación directa en la Copa MX. La relación con la gente estaba fracturada al grado que para el último juego que disputó el equipo en el Estadio Jalisco contra Veracruz en Copa, pidieron a gritos su salida.

José Guadalupe Cruz deja de ser el Director Técnico de Atlas FC.https://t.co/FKyzXbeev0pic.twitter.com/p32RGeb0UB — Atlas FC (@atlasfc) January 16, 2018

El técnico llegó al Club Atlas en el Apertura 2016 con el propósito de clasificar a la liguilla, instancia que consiguieron en los torneos Clausura 2017 y Apertura 2017, pero sin avanzar más allá de los Cuartos de Final.

