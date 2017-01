No es imposible ganarle a Tigres: ‘Profe’ Cruz

Guadalajara

Dentro del seno rojinegro no se sienten víctimas de cara a enfrentar al campeón de la Liga MX. Este martes, aún con el desencanto de haber sido goleado por Toluca el fin de semana pasado, José Guadalupe Cruz se mostró optimista y señaló que aunque difícil, no será imposible vencer a Tigres en la cancha del Estadio Jalisco.



Aunque consideró que André-Pierre Gignac es el mejor jugador de la Liga, el estratega de los Zorros señaló que su escuadra no puede concentrarse en secar al francés y olvidar a los demás atacantes felinos.



“Tigres es más que Gignac, es el mejor jugador de la liga mexicana a mi entender, pero no es todo Tigres. Hay jugadores de jerarquía, el sábado no solamente visualizamos que esté Gignac, sino el resto de titulares y no nos podemos enfocar en un jugador, tenemos que estar atentos a todos, es un gran plantel en cantidad y calidad, para ganarle no hay que tener ningún tipo de temor, en el futbol mexicano no hay esas diferencias tan marcadas y no es imposible ganarle al campeón”, finalizó.



Para este compromiso contra los Zorros Ricardo Ferretti ya contará con su equipo completo, pues en el empate ante Santos los regiomontanos presentaron un cuadro alterno en donde destacó la ausencia de Nahuel Guzmán en la portería y de Gignac en la delantera.



El juego de este fin de semana entre los rojinegros y Tigres tendrá como aliciente especial el hecho de que Atlas tiene desde abril pasado sin conocer la derrota en la cancha del Estadio Jalisco. Ahora los pupilos del ‘Tuca’ tendrán la oportunidad de romper esta buena racha rojinegra.

MC