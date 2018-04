Espinoza, principal candidato de Bassa para llevar el barco atlista

Guadalajara

Atlas se juega la permanencia en Primera División esta noche recibiendo al Querétaro. Tres puntos darían la salvación en automático a los hombres que ahora dirige Gerardo Espinoza y que han mostrado un rostro diferente en los últimos dos partidos.

Pero no solamente los futbolistas se juegan algo. Espinoza tiene que mostrar cartas para que la directiva le señale como el indicado y que se haga cargo del plantel el siguiente semestre para dejar de ser el interino.

Han hablado con él, le han sido francos, se buscarán al menos un par de opciones más al banquillo para estar prevenidos, pero Gerardo es por ahora el favorito. La conexión con la gente, la empatía con el grupo y el proceso que tiene en la institución son créditos muy altos. Las posibilidades son muchas.

De hecho, el director deportivo, Fabricio Bassa, reconoció en charla con La Afición que el 'Loco' es su candidato número 1 dio las razones por las que debería ser la cabeza del proyecto.

"Soy muy hincha de Gerardo, de la persona, después el profesional. Se valora tan poco en México al mexicano, tienen algo muy bueno, pero por ser de otro lado a veces se trae algo que no trabaja ni la mitad de lo que otro trabaja, interpreta lo que es Atlas, ama Atlas, es mi principal candidato de a que se haga cargo de este proyecto".

¿Por qué Espinoza?

"Es muy buen entrenador, ama el club, es mi candidato, desde que vine acá, atiné que Gerardo es el mejor entrenador que tiene Atlas, no tengo duda. A veces lo de la casa no se valora como se hace con los de afuera, esta preocupado, planificando y está preocupado. Ojalá sea el entrenador de Atlas para lo que viene, pero no por un interinato", dijo.

Sin embargo, entienden que los resultados no llegarán por arte de magia. La directiva aprendió la lección sobre cómo elegir a los refuerzos. A Gerardo tampoco le pueden dejar descuidado en ese sentido.

La lista fue de más de 60 candidatos, con el tiempo se redujo a cinco. De hecho ya han platicado con algunos jugadores, entre ellos el delantero, Mauro Zárate. Para exigir resultados, se deben entregar las herramientas, entiende Bassa.

"Debemos rodear a Gerardo de cosas, eso es lo que se esta armando, una estructura de un plan de psicología deportiva ya diseñado alrededor del cuerpo técnico que va a actuar a partir de lo que viene. A veces le damos a otro Ferrari y al de la casa le vamos a dar un 'Fitito', después no nos quejemos si no anda, dale el Ferrari.

Queremos ganar, hay otros que invierten más, con mejor billetera, sí, pero si te dan un cargo y vas a poner pretextos de que el otro es más grande pensarás como chiquito", finalizó.

La frase:

"Esperemos que Atlas no tenga que volver a pasar esta situación de pelear el último puesto de la tabla. Fue un semestre negativo".

SRN