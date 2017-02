Fidel Martínez quiere que el Jalisco vuelva a pesar

Guadalajara

Luego de que el Atlas se dejara casi un año de invicto como local enfrentando a Chivas, el conjunto rojinegro quiere que su casa vuelva a pesar, que no sea fácil sacar puntos del Jalisco.

La derrota ante el Rebaño quedó atrás y ahora quieren que ante León el Monumental de la Calzada Independencia vuelva a ser una aduana impasable, así lo señaló el delantero Fidel Martínez, quien espera regresar a la senda de la victoria.



“Cuando estás en casa es obligado a ganar. Pero no es un partido que defina el campeonato o entrar a Liguilla. Obviamente hará que durante el torneo tengas más puntos y debemos aprovechar la racha de local para seguir ahí arriba”.



Fidel Martínez, quien viene de marcar el gol del triunfo para el Atlas en el estadio Azul, es consciente de que los atacantes viven de goles, que él debe apoyar a su equipo con asistencias o con tantos, pero gravitar más en favor de los Zorros.



“Cuando uno está en la ofensiva, uno debe buscar asistencias. Me gusta el gol, estar presente, con el compañero y aprovechar la oportunidad porque puede ser la única o la última del partido. Me gusta. Debo seguir ayudando al equipo. Cuando los compañeros andan bien todo se facilita para el delantero”.



Se le preguntó al Neymar Ecuatoriano que él con quien se siente mejor como compañero en el ataque y es que en las últimas jornadas no los ponen juntos a él y a Alustiza, y Martínez sentenció que con los dos que juegan se siente cómodo, aunque conoce más al Chavo Alustiza.



“Sabemos las condiciones que tiene Barragán. Un jugador que aguanta bien la pelota, va bien por arriba y tiene definición. Alustiza tiene diferentes condiciones, se mueve por todo el campo y genera opciones de gol. Si me toca estar afuera voy a entrar a hacer lo mismo. Al final me voy sintiendo bien con los dos. A Barragán lo voy conociendo más y a Alustiza ya lo conozco más”.



Fidel señaló que él no se considera un jugador que provoca a los rivales, pero que sabe que por lo general a él siempre le pegan de más los defensores rivales y dijo que ya está acostumbrado a este tipo de contactos, que no se calienta por las faltas que recibe.



“En realidad hay jugadores que con su forma irritan al rival. Eso viene de uno, el que sea habilidoso o no, el futbol es de roce. Cuando un jugador es atrevido hace daño en el área y genera malestar al defensor. Yo solo me dedico a jugar, ya la federación dará su castigo a quien se lo merece y estoy tranquilo en ese aspecto y te pegan hasta en el baño, pero eso no importa”.

GPE