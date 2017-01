Siento que Atlas no se la jugó por mí: Fede Lavallen

Ciudad de México

Federico Lavallen era uno de los jugadores que más expectativas trajo con su posible llegada a Atlas, movimiento que finalmente no se concretó debido a que las negociaciones no llegaron a buen puerto, pues “el club no quiso pagar los derechos de formación al Club Atlético River Plate”.

Así lo dio a conocer el propio futbolista a través de su cuenta de Twitter con una carta donde expresa su frustración por no formar parte de los Zorros.

“Me siento muy desilusionado con la actitud, siento que el club (Atlas) no se la jugó por mí”, explica el hijo de Pablo Lavallen, figura rojinegra de 1996 a 2001.

Asimismo, el tapatío de nacimiento cree que su apellido ha sido utilizado para intentar desprestigiarlo, además de recalcar el cariño que le tiene al club Atlas. “Les agradezco el enorme cariño que me dieron en estos días, sentí mucho aprecio por parte de ustedes y eso no lo voy a olvidar jamás”.