Erpen podría volver al Atlas, y se la jugarán con Fraga

Enviado Cancún

El conjunto de Colomos es de los pocos que no ha declarado en el régimen de transferencias de Cancún. Los rojinegros tienen con la boca cerrada a su técnico y dirigentes "no me dejan hablar", dice una y otra vez el Profe Cruz.

Pero lo que sí se filtró es que el Zorro podría recuperar a su defensa central argentino Facundo Erpen, quien militó con Morelia el último certamen y así poder tener sus tres centrales, ya que el Profe Cruz habilitará a Rafa Márquez como zaguero en el curso entrante.

Erpen aún tiene contrato con los Zorros y él fue de los pilares en aquellos años bajo el mando de Tomás Boy, en este momento el Facu cuenta con 34 años de edad y aún le dan las piernas para proteger la última línea de los atlistas.

El argentino ve con buenos ojos la posibilidad de volver al equipo que le dio la oportunidad de jugar en el futbol Azteca.

Por cierto, en el arco el Atlas no invertirá en el régimen de Cancún, ya que el Profe Cruz se la jugará con Miguel Fraga, quien estuvo a la altura de las exigencias de los Zorros en el torneo pasado.

Fraga en este momento es de los elementos que se ganó su puesto con buenas actuaciones y lo mejor es que su sueldo es infinitamente inferior al que tenía Oscar Ustari. Por cierto, la razón por la que Ustari no juega más con el Atlas es su alto salario, en Colomos dieron por cerrada la historia de este arquero con la rojinegra y ahora se la jugarán con Fraga y con un juvenil de las inferiores.

Por cierto, mañana puede darse la llegada de otro jugador al Zorro, pero dependerá de lo que encuentren disponible a un precio accesible.

GPE