No podemos dar tantas facilidades: Romano

Guadalajara

El Atlas volvió a perder y ahora en casa ante Rayados, pero con la atenuante del árbitro y es que Adonai Escobedo fue pieza clave y según el técnico de los rojinegros, Rubén Romano, todos los presentes vieron el trabajo del juez central y que espera que su directiva ponga de manifiesto la actuación del árbitro, además, el estratega argentino afirmó que no se pueden permitir más regalos, como las dos tarjetas rojas que vieron sus jugadores.

"Tener en la cabeza que entran once y salen once, no podemos dar esas facilidades, jugando lo que nos estamos jugando, no podemos cometer estos errores... Me voy frustrado porque el equipo se partió el alma, con un hombre menos controlamos mejor que con once, cuando ya estaba controlado el partido, cometimos un error y nos costaron los tres puntos".

Romano señaló que no va a criticar públicamente a sus jugadores; que buscará ver de nuevo el partido para ver si son errores de Caraglio y Márquez o si el silbante Escobedo fue el que terminó de perjudicar a su equipo.

"Eso lo voy a hablar solamente en privado con mis jugadores. Habría que preguntar qué pasó, el primer penalti no fue ni de casualidad y ahí se gana la primera amarilla Rafa".

Romano sentenció que le gustó la entrega y el esfuerzo que pusieron para buscar el resultado pese a jugar con un hombre menos, pero que no pueden pensar que los empates como locales son buenos, ya que en casa deben ganar ya.

"Hay que encontrar la forma, cómo se peleó con diez hombres y la forma que se mató el equipo y se entregó con diez hombres. Hoy el punto servía pero más por el valor anímico que nos daría, por la forma en que jugamos".

¿Qué decir del trabajo del árbitro, fue factor en el resultado?

"Todos lo vimos, pero ya no voy a hablar de algo que todo mundo vio. Que la directiva haga su trabajo, pero yo de los árbitros no voy a hablar más".