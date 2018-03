Identidad se está perdiendo en Atlas, siente Erubey Cabuto

Guadalajara

La situación que vive Atlas como último lugar general y peleando por no caer de la Primera División tiene dolido al ex guardameta y figura de los Zorros, Erubey Cabuto.



Desde su trinchera y lejos de las cancha, Cabuto aún no comprende que ha pasado con aspectos tan básicos en la historia de los rojinegros como la formación de jugadores.



“A todos los que somos rojinegros de corazón no nos gusta que el equipo atraviese por situaciones adversas. Nos duele bastante. Yo me acuerdo de la cantidad de jugadores que salían y hoy son muy contados, no hablemos de la cantidad de jugadores y porteros que les daban la oportunidad ¿Dónde están esas fuerzas básicas? No es crítica destructiva, es constructiva, es una pregunta lanzada al aire que si me gustaría que se contestara”, dijo.



A juicio de Erubey, la mística se ha perdido y sobretodo el estilo de juego que por tantos años enamoró a la afición que pese a no ver a su equipo campeón por más de 60 años siempre ha sido fiel.



“Es cierto que se perdió mucha identidad, que quizá el tipo de futbol que Atlas desempeñó hoy por o hoy se perdió. No sé cómo estén trabajando en Fuerzas Básicas que se perdió ese hilo de jugadores importantes, no se les da el tiempo necesario para que maduren porque luego, luego, los quieren vender”, comentó.



A toda acción, merece una reacción y para Cabuto las decisiones que se han tomado en torno al club en últimos años han desencadenado toda esta problemática.



“Es una tristeza ver al equipo que queremos estar en último lugar. Ha sido un conjunto de malas decisiones que hoy tienen al equipo donde está, en el andar se cruzan muchas personas que hoy por hoy tienen al Atlas así, es triste, nosotros nunca nos imaginamos quizá el ver al equipo en esta situación. Mucha gente apunta a la directiva, jugadores, al cuerpo técnico, pero es un mal en común, todos tienen su granito de arena”, sentenció.



¿Cómo se puede salir de la situación?

“Nunca he sido de la idea de criticar o tirar mala vibra, siempre he sido de la idea de, desde lo lejos, sumar de alguna manera, apoyar, quizá se hable mucho de jugadores de los que se esperaba más, pero es un conjunto en general. Todo esto se suma con una falta de confianza, con un mal generalizado que tiene al equipo así”.



¿Qué mensaje se puede enviar a la gente?

“Yo le digo a la afición, le pido a los jugadores y a todos los que somos ex jugadores que nos sumemos, apoyemos, ellos no están solos, que les hagamos sentir eso, que cuentan con nuestro apoyo, que ellos con el trabajo día a día pueden salir adelante. Creamos en ellos, quizá no crean en ellos mismos en estos momentos, pero nosotros debemos hacerlo para que traten de salir de esta situación”, finalizó.

