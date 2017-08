Los errores de los árbitros ya dan risa en Atlas

Guadalajara

En las dos últimas jornadas los árbitros la tomaron contra el defensa colombiano del Atlas Stieven Barreiro, recibió dos expulsiones y después de revisarlas las dos fueron removidas y lo habilitaron para jugar. Ante lo evidente, Facundo Erpen, zaguero de la Furia fue claro y señaló que lo que le ha pasado a su compañero es mucho más cercano a lo cómico, que a lo molesto. Ya les dan risa los errores del árbitro.

"Es algo que da risa porque injustamente le tocó a él las dos expulsiones, donde se ve que no ha hecho ninguna falta y por eso se le ha removido la tarjeta roja. Está con ganas de demostrar que no es de ir fuerte. Se aprobó que está habilitado para jugar el próximo partido. Creo que no. Obvio que dentro del campo pasan muchas cosas, son jugadas rápidas y las tomas de decisiones pueden o no ser adecuadas, esa fue su visión. Hay veces que molesta e injustamente le tocó a Stiven las dos situaciones. Errores va a haber de parte de todos, que sea mínimo y que no se note al final del partido".

Erpen señaló que les da gusto que se haga justicia con Barreiro, ya que durante su ausencia se sufrió mucho, y lo bueno es que no se reflejó su ausencia en el resultado final del partido.

"Estamos contentos de tenerlo de vuelta, pero no quita que tuvimos dos partidos con hombre menos desde el primer tiempo. Tenemos que tratar de esquivar las fricciones y testar más atentos y tomar un poco más frío la situación para tener tiempo de reflexionar sobre cada jugada".

¿Urge el VAR en México?

"La tecnología está cada vez más a favor del futbol y de todos los deportes, para que sea un juego limpio. El VAR puede ayudar a tomar esas decisiones, ya lo hemos visto en Europa y por mí no le veo inconveniente. La picardía está en el futbol, sacar o no la ventaja. Antes fingías el penal, se hacía el gol y luego venía la sanción. La viveza siempre está y la lectura de cada jugador, en la parte defensiva debes tratar de ser limpio y no dejarle esa duda al arbitraje. Siempre habrá errores con opiniones diferentes".

Erpen acaba de sumar sus primeros minutos en el torneo y dice que aunque tenía ganas de jugar desde el principio del torneo, espera quedarse en el gusto de Pepe Cruz para lo que resta del torneo.

"Uno quiere estar y me ha tocado en el último partido. Cada uno se entrena esperando el momento de ayudar y creo que me sentí bien. Pepe me ha conocido hace bastante tiempo y Puebla y sabe lo que puedo ayudar. Fue ese el momento en que vio la manera de acomodar el equipo y casi nos sale bien. Hay que seguir trabajando y tratando de mejorar y siempre estar a disposición del D.T".

Sobre el porcentaje, Erpen afirmó que la clave para salir ilesos de esos temas será ganar muchos puntos en el Jalisco, pues así se evitar problemas en la zona baja.

