Atlas, entrenamiento imprevisto tras suspensión de la jornada

Guadalajara

Atlas no jugó ante Pumas, pero entrenó este sábado por la mañana buscando no perder ritmo. Los Zorros tuvieron que improvisar y muy temprano ante un lluvioso clima, el cuadro que sería titular se presentó en las instalaciones del Briseño para hacer interescuadras.

"Es muy aburrido, no hay alegría", fueron las palabras de Fidel Martínez al ser brevemente cuestionado sobre su sentir por no poder jugar el duelo precisamente ante su ex equipo, que estaba programado para esta noche en el Estadio Jalisco.

TE RECOMENDAMOS: Ni 20 ni 17 juegan

Por otro lado, el Vicepresidente, Alberto de la Torre, aseguró que los más afectados por este tema son los aficionados. Al club aún no ha llegado alguna notificación de cuándo podría ser disputado el juego.

“Se cambiaron los planes y se trajo al equipo para acá para seguir trabajando Ya teníamos todo planeado, los que pienso que deben sentir más raro son los aficionados, a ellos es a los que les pegan. Pienso que el aficionado y el futbol son los que más pierden”.

No quiso entrar en detalles sobre la postura que adoptaron los árbitros, sin embargo, comentó que es la primera vez que le toca vivir una situación así.

"Eso hay que preguntárselo a ellos y a la Federación, nosotros respetamos las reglas y estamos para eso. No (nunca había vivido algo así) dialogábamos", finalizó.

SRN