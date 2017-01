“Le prometí a mi padre mi primer autógrafo”

Guadalajara

Quizá aquella noche la promesa de ‘Gary’ pasó desapercibida y se traspapeló entre el cúmulo de sueños que suele tener un niño de ocho años. El objetivo era alto: debutar con Atlas en Primera, buscar a su padre en el estadio para regalarle su camiseta e imprimir en ella su primer autógrafo, digno detalle para quien ha sido su fan número uno desde el día en que llegó al mundo.

Quizá aquella noche en el Estadio Jalisco más de uno pudo tomar las palabras de ‘Gary’ como un simple pensamiento romántico, pero para el ahora capitán de la Sub-20 de Atlas, aquella promesa llevaba como garantía su palabra.

Su dorsal es el número 300, su nombre es Édgar Zaldívar y fue su mismo padre quien le llamó ‘Gary’ por primera vez. Hoy, con casi 21 años de edad y a casi un año de haber cumplido su promesa, el joven contención de los rojinegros recuerda lo vivido aquella noche en que se puso a mano con “su viejo”.

¿Qué recuerdo tienes marcado de tu etapa en la cantera de Atlas?

Me marcó demasiado cuando debuté en Copa, fue un sueño hecho realidad el jugar en el Estadio Jalisco con tu gente y tu familia. Yo desde chico siempre le he ido al Atlas, tengo fotos de tres o cuatro años con la camiseta puesta. Recuerdo muy claro que una vez estábamos en el estadio mi papá y yo, tenía unos ocho años y ahí le dije que un día iba a jugar en el Jalisco y que él me iba a venir a ver.

Cuando se llega mi debut en Copa y acaba el juego lo primero que hice fue ir y darle mi camiseta a mi papá, lo prometido era deuda. Tenía unos ocho años cuando se lo prometí, pasó el tiempo y debuté contra Xolos, ganamos, me quité la camisa, le di las gracias a mi papá. Algo que le prometí era mi primer autógrafo, él me lo pidió y se lo cumplí.

¿Qué significó para ti que un técnico ganador como Gustavo Costas fuera quien te debutara?

Fue increíble. Recién terminaba una jornada doble de la 20, nos tocaba descansar y yo estaba dormido, en eso veo que tengo llamadas perdidas de ‘Choco’, el preparador físico. Cuando le regresé la llamada me dice que el profe Costas me buscaba para el juego de Copa. Desperté, me cambié y busqué al profe, entonces él me dijo que me veía bien, me preguntó si estaba para jugar y a mí se me subió la sangre, no podía respirar pero le dije que claro que sí. Ya al siguiente día me puso de titular y eso nunca lo voy a olvidar. El profe Costas me daba mucha confianza.

Tienes apenas cuatro años viviendo en Guadalajara y ya eres el capitán del equipo ¿cómo has llevado esta responsabilidad de cargar el gafete dentro del actual campeón del futbol mexicano?

La verdad que sí, yo llevo muy pocos años aquí y hay gente que tiene toda su vida, por eso me siento muy afortunado y agradecido con todas las personas que han confiado en mí. He trabajado muy duro, he dado mi mayor esfuerzo por este club que quiero y que me ha dado tanto, han invertido muchísimo en nosotros. Ellos me han ayudado a sacar a otro ‘Gary’, porque eso de ser capitán te exige ser otro; tener un carácter fuerte pero positivo, te pide siempre estar ahí al pendiente del equipo. A mí me gusta ser así.

¿Cómo fue este proceso de adaptarte a Guadalajara después de dejar a tu familia en Colima?

Ha sido un sueño que cualquiera quisiera tener, millones de niños lo quisieran y gracias a Dios a mí se me da la oportunidad de poder disfrutar y poder vivir esta experiencia. Vivir alejado de tus padres te hace madurar mucho, si tienes el sueño de ser futbolista profesional tienes que pasar por estos retos de dejar a tu familia, yo pasé por eso y al principio es muy duro y muy fuerte.

Gracias a Dios poco a poco el futbol te da una segunda familia y vas olvidando un poco eso. Tu familia son los compañeros y te hacen más fácil la vida. Cuando llegué acá a Jalisco con Atlas yo le platicaba a mi papá y a mi mamá que lo que estaba viviendo era mi sueño. Entrenar al lado del primer equipo es mi sueño. El día que me dijeron que viniera para Guadalajara le marqué llorando a mi papá, le dije que acá me querían registrar en la Sub 17, ese momento me marcó, supe que ahí comenzaba todo.

Luego de ser campeón Sub-20 y debutar en copa, ¿qué viene para ‘Gary’?

Debutar en Liga, no hay otra cosa que me robe más el sueño…

Ficha

Nombre: Edgar Zaldívar Valverde

Nacimiento: 17 de octubre de 1996

Lugar de nacimiento: San Luis Potosí, después se mudó a Manzanillo, Colima.

Apodo: ‘Gary’

Posición: Mediocampista de contención

Debut con el primer equipo: Martes 8 de marzo de 2016, Atlas 3-2 Tijuana por Copa MX

