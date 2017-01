Alberto de la Torre se une a Márquez contra el Draft

Guadalajara

Para Alberto de la Torre el draft del futbol mexicano hace mucho que perdió su razón de ser y el sentido por el que fue creado. El ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol y actual vicepresidente de los Zorros del Atlas, respaldó a Rafael Márquez al señalar que el régimen de transferencias debe desaparecer.



Fue hace un par de semanas cuando Márquez expresó su sentir acerca del Draft al señalar que se trata de un mercado en donde los jugadores no tienen mucho peso en las decisiones que se toman acerca de su futuro.



“Yo quitaría el Draft, ya no tiene razón de ser. Se ha perdido la esencia de lo que era, era una expo en la que los equipos se ponían de acuerdo, pero ahora está lleno de representantes y de gente extraña al futbol”, sentenció.



Al enfocarse meramente en el tema de los rojinegros del Atlas, Alberto de la Torre destacó la labor del estratega José Guadalupe Cruz al considerarlo como un timonel valiente, sin embargo señaló que los objetivos son claros para poder renovar el contrato del ‘Profe’ al final del Clausura 2017. Volver a liguilla y sumar la mayor cantidad de puntos para la tabla porcentual son las encomiendas del actual técnico rojinegro.



“Al día a día va muy bien, ha sido un técnico valiente con jóvenes. Nos sobraron lesiones y nos faltaron goles la temporada pasada, con muchos suplentes se le hizo juego a los equipos. Los objetivos en puntos están claros, alrededor de 27 a 30 puntos para clasificar y sobre todo el trabajo diario, lo tienes que ver en el día a día, tenemos que ver cómo está evolucionando el equipo y qué está pasando”, finalizó.

SRN