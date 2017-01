"Estábamos en deuda por lo de la semana pasada" Profe Cruz

Guadalajara

El Atlas regresó a la senda del triunfo y el ‘Profe’ Cruz le mandó un mensaje a la gente de los Zorros y señaló que estaban en deuda por la goleada en contra de los Diablos Rojos. Cruz afirmó que se va feliz por dos cosas, el triunfo y el trabajo de los refuerzos.

“Nos da la verdad mucha alegría porque hemos tenido una semana difícil después del primer resultado, no fue esa realmente la cara del equipo, estábamos en deuda y apenados. Me siento orgulloso por el debut en casa y los refuerzos y que lo hayan hecho tan bien, me siento todavía mejor por todo el equipo. Han demostrado que tienen calidad para ganarle a cualquier rival y mira que es el actual campeón, así que eso nos pone contentos y más alegrías vendrán con los refuerzos pero con todo el equipo”.

El Profe agregó que fue un triunfo redondo, pues consideró que fueron superiores de inicio a fin.

“Al final nosotros tenemos que pensar en que son tres puntos importantes, que nos ayudan a posicionarnos en lo anímico, me voy con un grato sabor de boca por el funcionamiento, hay victorias que sin merecer se ganan, derrotas que se te dan sin merecerlas, hoy el equipo ha trabajado de principio a fin para conseguir los puntos y la victoria es merecida. No puedes minimizar si hicieron pretemporada o no, es el campeón y un plantel de Primera. No hace más que decirnos que este es el camino, las formas, hay que respetarlas”.

MC