Reina incertidumbre en delantera de Atlas

De cara a que este domingo enfrenten su primer compromiso del Clausura 2017 ante los Diablos Rojos del Toluca, en Atlas no tienen claro quiénes serán los jugadores que conformarán su ataque. Este jueves en su primera conferencia del año, el estratega José Guadalupe Cruz señaló que ni Matías Alustiza o Fidel Martínez están al cien por ciento para jugar ante los choriceros.



Y es que tanto Martínez como Alustiza no pudieron tener una buena pretemporada con los Zorros debido a diferentes cuestiones; mientras que el artillero ecuatoriano llegó a Guadalajara apenas el 18 de diciembre pasado, el ‘Chavo’ se resintió del esguince que sufrió durante un juego amistoso ante los Cimarrones de Sonora.



“En el caso de Fidel, él tuvo unas vacaciones prolongadas, el ritmo de competencia no es el óptimo, no está al cien por ciento, su ritmo está un poco bajo, vamos a llevarlo para este partido contra Toluca y dependerá de estos días de trabajo si va de inicio o de cambio.



“El caso de Matías, lamentablemente tuvo un esguince de tobillo del cual se está recuperando, ya hizo interescuadras, metió un gol y tuvo molestia, es normal. Matías está muy bien, tiene mucho gol, mucha mentalidad y le ha venido muy bien al plantel. Tengo la duda si arranco con Matías y Fidel, Matías y Martín o Fidel y Martín”, señaló.



Respecto a la iniciativa que tiene Rafael Márquez acerca de la creación de una Asociación de Jugadores, el ‘Profe’ se manifestó a favor y reconoció que su pupilo tiene un proyecto inteligente para lograr consolidar su idea.





