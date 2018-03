“Nos duele, pero es su sentir”, Daniel Arreola

Guadalajara

Aunque aseguran estar dolidos, en Atlas entienden la molestia de sus aficionados ante el mal paso del equipo, esto luego de las agresiones que sufrió el camión que llevaba al equipo de regreso a Guadalajara tras su juego frente al Morelia el pasado viernes.

Los jugadores fueron interceptados por un grupo de aficionados en la carretera, quienes lanzaron objetos y recriminaron por una nueva derrota. El defensa Daniel Arreola envió un mensaje de cara al juego frente al Puebla de este viernes.

“Siempre será difícil pero entiendo, no soy quién para decir qué hagan, nos duelen, pero es el sentir de la gente y nosotros tenemos que dar la cara. No estoy de acuerdo a veces en las formas, pero su sentir lo puedo decir, a mí mismo me dan ganas de levantar una piedra, pero tenemos que levantar la cara”, dijo.

Descartó que el mal momento tenga nombre y apellido, pues la crisis tiene muchos culpables y el barco se hundirá o salvará con todos arriba.

“No es una situación para tirar la toalla, nos hagamos a un lado y decir: ‘decir yo me salvo’, nos hundimos todos. O ganamos todos o nos hundimos todos, hasta donde nos va a alcanzar no sé, pero vamos a salir adelante”, finalizó.

