Los canteranos ya no quieren salir de Atlas: 'Fideo'

Guadalajara

La mentalidad del canterano rojinegro ha cambiado. Daniel Álvarez, en su calidad de referente de las fuerzas básicas de Atlas, aseguró que los jugadores surgidos de la cantera de los Zorros ya no piensan en consolidarse en Primera para emigrar a otro club, sino que tienen como principal objetivo el darle el ansiado título a la institución.

"Antes se buscaba eso, debutar y salir del equipo. Yo lo primero que quiero es ser campeón aquí, creo que eso marcaría mi historia sin importar si juego en Europa o en otro equipo, ese sería mi logro más grande.

"Los canteranos saben el tiempo que ha pasado sin que se vea otra copa en el equipo. Creo que tanto ellos como yo sabemos que sería un logro impresionante en el club, es algo que tengo muy en mente", compartió el "Fideo".

Daniel Álvarez es uno de los canteranos de Atlas que han interesado en otros equipos de la Liga MX. Recientemente apareció en la órbita de las Águilas del América, sin embargo la directiva tapatía lo mantuvo en La Madriguera.

Ante esa situación, el atacante de los Zorros se dijo motivado por tener el respaldo y la confianza de la directiva rojinegra.

"Sí me enteré de varios rumores de equipos que pretendían que me fuera con ellos, pero creo que por algo no pasan las cosas. La directiva me respaldó y es una motivación para mí el saber que confían y que saben que puedo dar más", finalizó.