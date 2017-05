Clifford los tiene encantados

Guadalajara

La idea es que llegara a reforzar a la categoría sub-20. Su futbol lo hizo conseguir un lugar en el primer equipo más rápido de lo pensando. Clifford Aboagye tiene a todos en Atlas maravillados no solamente por sus formas de trabajo, también por su calidez humana, tanto, que el club planea ya hacer válida su opción de compra.



El africano llegó a los Zorros para el Clausura 2017 por un año con opción a préstamo del Granada B y el precio de su carta rebasa los dos millones de dólares, cantidad que, tras seis meses, en la institución no tendrían problema en desembolsar ante el futbol que les ha mostrado el jugador.



Ha jugado por el centro del campo, abierto e incluso por detrás del delantero, siempre cumpliendo. Cuando no estuvo por lesión en el cierre de la temporada regular, de hecho, su ausencia fue notoria, pues a los Rojinegros les hizo falta esa chispa de tres cuartos hacia el frente.



Tal es el impacto que ha causado el jugador, que la gente de pantalón largo ha meditado la idea de hacer algunos convenios con equipos en África para visoria de futuras estrellas, aunque no solo ahí, también en centro América y parte de Europa.



Clifford llegó como parte del trabajo que la inteligencia deportiva ha realizado en los últimos meses. El suyo no fue el único descubrimiento que se dio, aunque sí el que más llamó la atención y con mayores facilidades de negociación que facilitan el hacer de sus derechos de una vez por todas.



Además, Aboagye está encantado con el cariño por parte de la afición y respaldo de la directiva, tanto, que en sus recientes vacaciones en su natal Accra, ha compartido diversas imágenes en las que se puede observar a miembros de su familia y amigos portando camisetas de Atlas que el jugador les ha llevado como regalo.



Atlas está dispuesto a encontrar diamantes en bruto a los que solamente se les tenga que pulir para encontrar su mejor futbol, esto no implica que se eche a la basura el trabajo que se hace en las fuerzas básicas, mismas que estarán sufriendo un cambio ante la salida de Luis Manuel Díaz, quien hasta hace poco fungía como el director de esta área.



De hecho, al reclutarlos tan jóvenes, se pretende trabajar con el sentido de pertenencia. En su momento se buscó a gente como Federico Lavallén, hijo del ex futbolista, Pablo Lavallén, aunque por trabas en las negociaciones de su contrato y tras estar trabajando con el grupo un par de semana, no pudo quedarse.



Clifford disputó 13 de los 17 encuentros de Atlas en el Clausura 2017 en su fase regular, además de los dos de Liguilla frente a Chivas. En 10 de ellos salió como titular y pudo estrenarse como goleador en el mes de abril cuando marcó a Pumas en el empate a un gol entre ambos en el Estadio Jalisco.



Según números de Match Analysis, su efectivad en pases superó el 80%, recorriendo una distancia promedio de 10 km por partido. Además, GoalStas otro sitio referente en cuanto el rendimiento de los futbolistas, indica que Aboagye participó en ocho de los 24 goles que marcó Atlas en la campaña, en uno de ellos de forma directa con una asistencia.



