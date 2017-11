"Espero que me compren, me quiero quedar muchos años": Clifford Aboagye

Guadalajara

El contrato se vence en diciembre. Una lesión ha mantenido a Clifford Aboagye alejado de las canchas. El ghanés jugador de Atlas reconoce que extraña pisar el terreno de juego y compartir vestidor con sus compañeros.



Clifford es un activo de las redes sociales. Para nadie es secreto el cariño que tiene por el club, que la gente lo ha cobijado como si fuera un canterano más. Sobre su futuro no puede revelar mucho, pero envió un contundente mensaje a la gente de pantalón largo.



“No puedo hablar mucho sobre eso, pero los directivos creo ya están trabajando sobre eso. Yo espero que me compren, yo me quiero quedar muchos años acá por que estoy cómodo aquí, contento con la gente, la afición, el club, los jugadores y todos los directivos”.



Esguince en la rodilla derecha, con lesión de menisco medial, la lesión que alejó al jugador de la canchas. 11 de agosto de 2017 su último partido con la camiseta de los rojinegros. Tuvo que salir de a cinco minutos del final en el juego frente al América.



Para un chico de 22 años en plena adaptación en un país diferente, vivir una situación así es complicado. Clifford relató lo que ha tenido que pasar durante los cuatro meses que se ha mantenido fuera de la canchas.



“No ha sido fácil, ha sido difícil, con el tiempo ya me acostumbre, faltan cinco semanas para regresar. Hay muchas cosas con el dolor, yo veo el balón e imagina lo que serán cuatro meses sin poder tocar alguno balón, eso es lo mas difícil, entreno fuerte para volver al 100”.



La gente es la que más le ayuda, por la calle le hacen ver su ausencia y le comentan lo mucho que le extrañan. Para suplir su baja, la directiva tuvo que salir al mercado a contratar al inglés, Ravel Morrison.



“Me dicen que hago falta en el equipo, me mandan mensajes de apoyo y quiero agradecer a la gente que me ha respaldado en un momento tan difícil, estoy contento, ya falta menos para poder regresar”.



Pero Aboagye sabe que al que le debe rendir cuentas es al técnico, José Guadalupe Cruz. Cuando llegó al equipo hace un año, él tenía claro que su proceso sería lento, pero muy rápido se ganó la confianza del 'Profe al grado de convertirse en titular indiscutible.



“Yo me siento muy orgulloso, pero me baso más en lo que dice el entrenador, tengo un objetivo que es aportar al equipo en el campo y haciendo eso, con el apoyo de la gente uno se motiva más. A la afición le debo mucho por todo esto y volver más fuerte. Al llegar yo pensaba que iba a ir poco a poco, nunca dejé de echarle ganas por que es lo que uno jugador debe hacer, jugando o no hay que hacerlo. Eso me ha ayudado mucho”, finalizó.



Es así como Clifford espera ya el permiso de parte del cuerpo médico de Atlas para intensificar el trabajo, a la espera también de que se haga oficial su situación contractual. En el club no hay duda de hacerse de sus derechos. 3 millones de euros es la cantidad que el Granada de España, dueño de sus derechos, pide por ellos.

SRN