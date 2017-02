Choque de rachas en el Jalisco

Guadalajara

Este sábado en el Clásico Tapatío no sólo estarán en juego tres puntos y el orgullo de los dos equipos más importantes de la ciudad, sino que el choque entre Atlas y Chivas también podría terminar con alguna de las rachas positivas que ambos equipos ostentan.

Y es que el enfrentamiento de ambas escuadras en el coloso de la Calzada Independencia pareciera un choque entre una fuerza imparable y un objeto inamovible, pues mientras que Atlas apostará sus más de 10 meses sin perder en el Jalisco, Chivas por su parte arriesgará sus más de dos años sin conocer la derrota ante los Zorros en un partido oficial.

Por lo anterior, el Estadio Jalisco es un escenario inmejorable para los Zorros en este compromiso de gran importancia para la institución rojinegra, pues si algo ha hecho bien José Guadalupe Cruz como estratega del equipo es convertir este mítico estadio en una fortaleza.

Los Zorros no han caído en casa desde el ya lejano nueve de abril de 2016, es decir, suman 12 partidos entre este torneo y los dos anteriores sin dejar de sumar en la cancha del dos veces mundialista Estadio Jalisco. Por ello y aún con la ausencia de Rafael Márquez, Atlas precisa de mantener el invicto para que su acérrimo rival no pueda jactarse de haber cortado esta favorable estadística rojinegra.

En contraparte, Chivas se ha olvidado de lo que es caer en los momentos importantes contra su antagonista local, pues desde octubre de 2014 no ha vuelto a perder contra los Zorros en un partido oficial. Desde ese encuentro en donde Enrique Pérez los sentenció, el Guadalajara ha mandado en los Clásicos Tapatíos.

Tan es así que dentro del seno rojinegro los jugadores de Atlas aún lamentan la eliminación que sufrieron a manos del Rebaño en los cuartos de final del Clausura 2015, instancia que quedó manchada por la invasión de la afición atlista a la cancha.

"Sí, tenemos por ahí una cuenta pendiente con nuestra afición, creo que en ese momento no era lo que esperábamos, fue una circunstancia muy difícil para nosotros y para la afición. Creo que también lo que hicieron ellos no estuvo bien, eso de meterse a invadir la cancha no está nada bien y gracias a Dios no pasó a mayores", comentó Daniel Álvarez.

En este par de años sin derrota ante los Zorros, Chivas ha acumulado seis juegos oficiales sin tropiezo en los Clásicos Tapatíos.

Atlas tiene más de 10 meses sin perder en el Jalisco (9 de abril 2016)

Chivas tiene más de 2 años sin perder con Atlas (octubre 2914)

