Pese a que no era tomado en cuenta, Tabó jamás bajó los brazos con Atlas

Christian Tabó, volante ofensivo de los Zorros del Atlas, compareció esta mañana en rueda de prensa en las instalaciones de El Briseño, donde entrenan los atlistas y el volante uruguayo habló sobre su presente, que ha sido bueno, ya que ha recuperado la titularidad y no sólo eso sino que ha colaborado con dos goles en los últimos dos encuentros.



El uruguayo está listo para volver este viernes a la cancha para medirse a Pachuca.



"Cuando no estuve tomado en cuenta, seguí trabajando. Mis compañeros me ayudaron a estar donde estoy. Tomé buen nivel y estoy ayudando a mi equipo. Estoy muy contento por mí, pero más contento porque el equipo está encontrando el funcionamiento y es importante estar al cien para llegar a la Liguilla", sentenció.



‘El Charrúa’ agregó que parte de su regreso a los primeros planos fue gracias al empuje del ‘Profe’ Cruz, ya que le dio confianza, cuando poca gente creía en él.



"Estoy agradecido con la oportunidad que me dio el ‘Profe’. Creo que lo personal no estaba en mis mejores condiciones. De a poco estoy volviendo y el respaldo me está dando el nivel que el equipo necesita".



¿Crees que la mala suerte ya se alejó de ti?



En lo personal no creo en la suerte. Algo venía haciendo mal y he mejorado eso. Así juega el equipo. Si corren los once tenemos grandes posibilidades".

