Hay que cerrar el culo y ponernos a trabajar: Daniel Arreola

Guadalajara

El defensa de Atlas, Daniel Arreola, aseguró que ante la situación que vive el equipo de cuatro derrotas de manera consecutiva, al plantel no le queda de otra más que aceptar los reclamos de la gente y sin pelos en la lengua, ponerse a trabajar.



“A lo mejor perdimos la confianza en nosotros mismos, entendemos el enojo de la gente, pagan un boleto y están en su derecho de gritar y decir todo lo que deseen, no estamos para pedir nada, más que para cerrar el culo y ponernos a trabajar”, dijo.



El defensa reconoció que el calendario será complicado para los rojinegros, quien aún no define el tema del estratega. El miércoles tendrán compromiso de Copa, el sábado visitan al América y posteriormente reciben al Cruz Azul, juegos en los que esperan cortar la mala racha.



“No sé por qué se están dando este tipo de cosas, me encabrona que pase por que, no podemos dar esa cara, menos en nuestra casa o donde estemos. Tenemos que demostrar que el equipo quiere ganar, es una semana difícil, ya nos vendrá la buena. La semana que viene es difícil, es Copa, está jodido, pero son las cosas en las que cada quien saca el carácter”, sentenció.



Por lo pronto, la gente de pantalón larga tendrá una reunión con Rubén Omar Romano, uno de los candidatos a hacerse cargo del banquillo rojinegro. La propuesta sería tomar las riendas lo que resta del torneo y según el rendimiento ofrecer un contrato más amplio.

MC