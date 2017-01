El campeón se apaga en el Jalisco

Guadalajara

Atlas pasó de víctima a victimario. En un juego donde las apuestas jugaban claramente en su contra, los Zorros derrotaron dos a cero a un Tigres que aunque campeón, fue gris sobre el césped del mítico Estadio Jalisco. Un autogol de Hugo Ayala provocado por Brayan Garnica y el primer tanto de Matías Alustiza con la rojinegra guiaron a los tapatíos hasta el triunfo.



Fidel Martínez y Rafael Márquez fueron pieza clave en el gol con el que el ‘Chavo’ sentenció el encuentro. Con el resultado Atlas alargó su racha de nueve meses sin perder en el Jalisco e impidió que Tigres consiguiera su primera victoria del Clausura 2017.



Apenas el silbante marcó el inicio del partido ambas escuadras buscaron imponer sus condiciones sobre el terreno de juego. Atlas tuvo iniciativa, pero fue Tigres quien logró las más claras en el amanecer del encuentro.



Se jugaba apenas el minuto nueve cuando Oscar Ustari apareció por primera vez. Dentro del área, a unos metros de la cabaña tapatía, Hugo Ayala se elevó para rematar un centro y su testarazo fue justo a las manos del cancerbero rojinegro.



Sólo un par de minutos después los regiomontanos volverían a la carga y esta vez el poste salvaría a los Zorros. En tres cuartos de cancha Guido Pizarro tomó la pelota y sirvió hacia la derecha para que Ismael Sosa conectara con dificultad el esférico. Aunque llegó barriéndose para prender la redonda, el esfuerzo de Sosa valió para que su remate se estrellara en el marco de la escuadra local. Atlas volvía a salvarse.



Para responder a los embates de la Autónoma de Nuevo León los Zorros generaron peligro por las bandas, sin embargo en la última jugada no estuvieron finos cuando tuvieron oportunidad de hacerle daño a la meta de Nahuel Guzmán.



El mejor ejemplo de lo anterior sucedió al 36’ cuando Fidel Martínez dejó mucho qué desear de cara al marco de Tigres. Haciendo gala de su técnica, Rafael Márquez puso una pelota con todas las ventajas al atacante ecuatoriano, pero por desgracia para la causa atlista, ‘Alegría’ conectó de pésima forma el esférico y junto al palo izquierdo de los regios dejó escapar la oportunidad de estrenarse con la rojinegra. Un mal remate de Martínez ahogó el grito de gol en el Jalisco.



Agonizaba el primer tiempo y fue ahí cuando la velocidad de Brayan Garnica hizo estragos en la zaga visitante. Por la banda derecha el joven canterano de los Zorros logró llegar hasta el área y mandó una diagonal que terminó por ser empujada por Hugo Ayala. El coloso de la Calzada Independencia estalló en júbilo al 43’ y por segundo juego consecutivo Atlas se puso arriba gracias a un autogol.



Ya en la parte complementaria el timonel José Guadalupe Cruz decidió debutar a Clifford Aboagye. El africano tomó el lugar de Christian Tabó y en sus primeros minutos sobre el césped dio muestras de habilidad que rápidamente despertaron los aplausos en la tribuna.



Pasaron los minutos y Tigres no podía encontrar claridad dentro del área de Atlas. Se jugaba el 67’ cuando Lucas Zelarayán trató de aliarse con André-Pierre Gignac para hacer daño, pero Rafael Márquez estuvo atento y frenó a tiempo al atacante francés.



Los regios no podían y Atlas no perdonó. Para cerrar una gran noche en lo personal, Márquez volvió a ser pieza clave en la generación de peligro. En tres cuartos de cancha el capitán de los Zorros sirvió para Fidel Martínez, quien por izquierda centró el esférico para que Matías Alustiza inflara de nuevo las redes auriazules. El “Chavo” definió casi desde el manchón penal y se estrenó como goleador de los rojinegros.



El silbante decretó el final del encuentro y los Zorros cumplieron lo que advirtieron durante la semana: Atlas jamás se sintió víctima ante el campeón y entres sus canteranos y refuerzos le hicieron mucho daño a un cuadro plagado de estrellas.

MC