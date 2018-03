Ganando a Veracruz estamos prácticamente salvados: Garnica

Guadalajara

Con 11 puntos de diferencia hasta hoy en el tema porcentual, en Atlas saben que vencer a Veracruz podría darles la permanencia en Primera División, comentó el volante Bryan Garnica.



“Se habla que es el partido más importante de nuestro torneo. No ha sido bueno pero con eso nos alejamos de la zona de abajo. Ganando prácticamente estamos salvados. Lo iremos a jugar con la importancia que se debe. Debemos salir a ganar para dejar el tema del descenso”, dijo.



Los Zorros trabajan a doble sesión en sus instalaciones de cara al vital duelo del fin de semana en el puerto jarocho.



El defensa Rafael Márquez no ha entrenado al parejo de sus compañeros y es la principal duda en el once de Rubén Omar Romano.



Por cierto, en próximos días se podría estar confirmando la baja definitiva del peruano Alexi Gómez, luego de que el viernes pasado fue apartado del primer equipo previo al duelo que los Zorros tuvieron ante Puebla.

SRN