Atlas perdió contra Leones Negros 3-2 en el Jalisco

Guadalajara

Los Zorros del Atlas tuvieron un juego de preparación antes de las fiestas de Navidad y cayeron en el Jalisco al son de 3-2 ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.



El partido se jugó a tres tiempos de 40 minutos, pero al final los dos entrenadores pusieron un mundo de jugadores juveniles y suplentes, mientras estuvieron los titulares el partido culminó en empate a dos goles.



El 'Profe' Cruz no pudo contar con Fidel Martínez, pues el ecuatoriano le hace falta trabajo físico y se quedó todo el partido viendo el partido sentado en una hielera a un costado del banco de suplentes junto a Leiton Jiménez.



Los Zorros jugaron con Oscar Ustari, José Madueña, Arreola, Rafael Márquez, Luis Reyes, Luis Robles, Javier Salas, Fideo Álvarez, Brayan Garnica, Edson Rivera y el Gasolinero Barragán.



El primer gol del partido fue obra de Edson Rivera, posteriormente el juego lo empató Efrén Mendoza, canterano de los Zorros.



Los Leones Negros le dieron la vuelta con gol de Ismael Valadez, y a los pocos minutos Rafael Márquez marcó el empate mediante un tiro libre y ya en el tercer tiempo, ya con un sinfín de cambios por equipo llegó el gol de Adrián Orozco, quien de fuera del área venció al portero fraga quien pese a su vuelo no logró evitó el gol de los Melenudos.

Reyes aceptó que hay deuda con la afición

Al concluir el partido, Luis Reyes, el Huesitos, sentenció que en este 2017 deben hacer una mejor labor dentro de la cancha, ya que él sabe que no estuvieron a la altura de las expectativas de su afición, pues no se cumplió el objetivo de llegar a la Liguilla.



"Por el lado positivo, el equipo está trabajando desde el primer día que regresó, tenemos en mente el gran compromiso de que le fallamos a la afición el torneo pasado al no tener liguilla, ese es nuestro enfoque en el siguiente torneo, buscar la Liguilla" Sobre el momento de la pretemporada el Huesitos Reyes señaló que sólo deben hacer más goles, pues el resto del trabajo lo han hecho bien, pero sin contundencia no llegarán lejos.



"Solamente la zona ofensiva, concretar las jugadas que tenemos para matar los rivales, el equipo está trabajando en lo que tenemos que trabajar. Es alcanzable, lo importante es aquí en casa no dejar escapar ningún punto y de visitante buscar los puntos posibles"



Reyes va por el torneo de consolidación, luego de que en el certamen pasado fue su irrupción como profesional y ahora quiere dejar de ser una sorpresa para ser una realidad dentro del rectángulo verde.



"Me sentí bien aquí desde mi primer torneo en Primera División, no me conformo, sigo trabajando con mucha humildad para llegar a grandes cosas en Primera División"



¿Cómo ves la competencia interna por ese puesto?



"Mi mayor competencia es conmigo mismo, superarme yo solo, sé que hay muchos jugadores con mucha calidad, de Fuerzas Básicas que pueden hacer, sabemos que hay competencia en cualquier posición".