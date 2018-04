Atlas no se preocupa por la condición en que Chivas llegue al Clásico

Guadalajara

Aunque Chivas tiene un compromiso esta noche por la Final de la Liga de Campeones de Concacaf, en Atlas aseguran que no les preocupa la forma en que puedan llegar a enfrentar el Clásico Tapatío de este viernes.

El técnico Gerardo Espinoza, comentó que no le preocupa si Matías Almeyda presenta un cuadro alterno a sus titulares, pues por su mente solo pasa el ganar los tres puntos.



“Si ellos lo consideran suplente (el cuadro del viernes), es su situación. Para mí, todos los que participan conmigo son parte de un equipo. No sé qué vaya a hacer Chivas y me enfoco en hacer bien lo mío”, comentó.



Por cierto, descartó que Rafael Márquez haya manifestado al plantel sus intenciones de colgar los botines con los Zorros después del juego ante el Rebaño.



“Rafa no se ha despedido del plantel, de nadie. Hoy sigue trabajando, trabajó bien. Me parece que tiene la ilusión de jugar un Mundial más y no podemos considerar como un retiro. Hay que esperar, dejarlo que siga jugando y ver qué pasa en el futuro”, finalizó.

SRN