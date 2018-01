Atlas ganó su primer juego en 2018 ante Tampico

Guadalajara

Atlas ya puede empezar a sacudirse la malaria. Los Zorros de Gerardo Espinoza derrotaron 2-1 a la Jaiba Brava de Tampico y consiguieron con esto su primera victoria oficial en el 2018, luego de tres derrotas en Liga y una en Copa la semana pasada frente al Veracruz.

La prueba ya no es solamente para Gerardo Espinoza, también para algunos de los jugadores que no han encontrado su mejor nivel en el inicio de torneo y algunos otros que pretenden levantar la mano para hacerse de un lugar en el once titular.

Alguna buena noticia tenía que llegar para Ángelo Henríquez, quien ya pudo marcar. El chileno se estrenó en el futbol mexicano al 15’, encabezó la jugada desde el centro del campo, sirvió para Ulises Cardona que disparó y en el rebote solamente la empujó al fondo de la portería, en Copa, sí, pero que ayudará en el tema moral al chileno que no ha encontrado la suya desde que llegó a México.

La intención para este juego fue dar mayor rodado a la mayoría de titulares, algunos como Toselli, Stiven Barrerio, Luis Reyes, Rafael Márquez y Milton Caraglio se quedaron a trabajar en Guadalajara de cara al duelo frente al América del fin de semana.

Sobre el cierre del primer tiempo, Leiton Jiménez salvó a los Zorros del empate, luego de que Eduardo Aguirre intentó a portería ya sin Miguel Fraga de por medio, sin embargo, el defensa naturalizado barrió sobre la línea y se convirtió en héroe.

Para el segundo tiempo, Ravel Morrison amplió la ventaja. El inglés sigue demostrando que es de lo mejor que tienen los rojinegros en apenas cinco partidos entre Copa y Liga. Morrison entró al área, se quitó la marca de dos con un enganche y disparó para vencer a Julio González al 57’.

La noche parecía tranquila y más porque los Zorros se habían quedado con un hombre más sobre el terreno de juego, no obstante, “Guamerú” García descontó a 66’ para los locales, para empeorar las cosas, Ángelo Henríquez se fue expulsado por un golpe sobre el defensa del Tampico al 74’. Una prueba más de que las cosas no van de lo mejor tras su fichaje.

Con la entrada de Clifford Aboagye, Espinoza buscó cerrar el mediocampo y anular el peligro de la Jaiba Brava sobre el marco de Miguel Fraga. A los de Eduardo Fentanes les costó trabajo taladrar la zona por lo que ya no les alcanzó para empatar el juego.

GPE