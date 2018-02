Con Atlas de sotanero, vive Leiton su peor torneo en México

Guadalajara

Con tres puntos en el Clausura 2018 y seis partidos perdidos de cinco jugados, el defensa de Atlas, Leiton Jiménez, reconoce estar viviendo su peor torneo como profesional en el fútbol mexicano.



“Hay presión, un equipo como Atlas no puede pelear el descenso, ha sido el peor semestre desde que llegué a México, se han recibido muchos goles, es un torneo atípico", comentó.



Leiton aseguró que se trabaja a marchas forzadas a las órdenes de Rubén Omar Romano para que los Rojinegros salgan del fondo de la tabla. Por lo pronto este martes estarán recibiendo al Necaxa en el Estadio Jalisco.



“Nadie quiere ser colero, esta de último es señal de que no es bueno lo que estás haciendo, no me gusta recibir tantos goles, somos de las peores defensivas y no estoy a gusto en lo que está pasando, no he podido evitar que nos marquen tantos goles”, dijo.